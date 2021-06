ಪ್ಯಾರಿಸ್: 13 ಬಾರಿಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸರದಾರ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, 'ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರನ್ನೇ ಮಣಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸರ್ಬಿಯಾದ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರು 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2ರ ಸೆಟ್ ಅಂತರದ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ನಡಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌: ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸಿಟ್ಸಿಪಾಸ್‌

Une journée MÉMORABLE à Roland-Garros 🔥 Si vous l'avez raté, on vous a préparé un récap 👇#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

ಈ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂದೆನಿಸಿದರು. ಅತ್ತ 16 ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆವೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ 108 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡಾಲ್ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 14ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡಾಲ್ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.



ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ



19ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊಕೊವಿಕ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ (2016ರಲ್ಲಿ) ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Ces deux-là 🤩🥰 Le duel de titans annoncé entre Djokovic et Nadal a tenu toutes ses promesses. Retour sur ce match stratosphérique. 👇#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ನಡಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಜೊಕೊವಿಚ್ ಮಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ನಡಾಲ್ ಎದುರಿಸಿರುವ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ, ಭಾರತದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯ

ಈಗ 29ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರು ಗ್ರೀಸ್‌ನ 5ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸ್ಟೆಫಾನೊಸ್ ಸಿಟ್ಸಿಪಾಸ್ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಂದು ಸೆಮೀಸ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ವಿರುದ್ಧ 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಫಾನೊಸ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

5⃣8⃣🆚 Le nombre de matchs entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, dont dix-sept fois en Grand Chelem. C'est l'affiche la plus disputée de l'ère Open chez les hommes.#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

35 ವರ್ಷದ ನಡಾಲ್ ಅವರ 21ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಜತೆಗೆ 20 ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದ ಆತಂಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಫೆಡರರ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು.



ನಡಾಲ್‌ಗೆ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ



'ರಫಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಜೊಕೊವಿಚ್, ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು 'ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್' ಶಿಖರವನ್ನೇ ಏರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನನ್ನ ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ನಡಾಲ್ 'ಇದು ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

🇬🇷Stefanos Tsitsipas vs Novak Djokovic🇷🇸 It all comes down to this. #RolandGarros pic.twitter.com/Mm1ijaynFj — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

Impossible Achieved 👊@DjokerNole becomes the first player in history to defeat Nadal in a Paris semi-final, besting the Spaniard 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2 to reach the title match.#RolandGarros pic.twitter.com/Cfy4178lSW — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್‌