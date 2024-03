Miami Open |ಟೆನಿಸ್: ಕನ್ನಡಿಗ ಬೋಪಣ್ಣ–ಎಬ್ಡೆನ್‌ ಜೋಡಿಗೆ ಮಯಾಮಿ ಓಪನ್ ಕಿರೀಟ

The 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚 Duo in Miami ☀️@rohanbopanna & @mattebden take down Dodig and Krajicek 6-7(3) 6-3 [10-6] to lift the title in Miami!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/yUjS4Iw9qH