ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
World Tennis League: ಕೈಟ್ಸ್ ಮುಡಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್‌ ಲೀಗ್ ಕಿರೀಟ

ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ l ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಾರೆ ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:59 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:59 IST
ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್‌ ಲೀಗ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಕೈಟ್ಸ್‌ ತಂಡ. (ಎಡದಿಂದ); ಕೋಚ್‌ ಜೂಲಿಯನ್‌ ನೋಲೆ, ಮಾರ್ತಾ ಕೊಸ್ಟಿಯುಕ್‌, ನಿಕ್ ಕಿರ್ಗಿಯೋಸ್‌, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್‌ ಸುರೇಶ್‌ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ

ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್‌ ಲೀಗ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಕೈಟ್ಸ್‌ ತಂಡ. (ಎಡದಿಂದ); ಕೋಚ್‌ ಜೂಲಿಯನ್‌ ನೋಲೆ, ಮಾರ್ತಾ ಕೊಸ್ಟಿಯುಕ್‌, ನಿಕ್ ಕಿರ್ಗಿಯೋಸ್‌, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್‌ ಸುರೇಶ್‌ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಬಿ.ಕೆ. ಜನಾರ್ದನ

KL RahulTennis

