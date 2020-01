ಯುದ್ಧ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ: ಟ್ರಂಪ್ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲೇ ವಿರೋಧ

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್: ‘ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ಬೇಡವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಅಫ್ ರೆಪ್ರಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್‌ನ ಡೆಮಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾನ್ಸಿ ಪೆಲೊಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ತನ್ನ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಾರದು. ಇರಾನ್‌ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2020