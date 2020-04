ಔಷಧ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್

ನವದೆಹಲಿ: ಔಷಧ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೊಕ್ವಿನ್ ಔಷಧವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು.

Thank you, my dear friend, Narendra Modi for sending Hydroxychloroquine to Israel: Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel #COVID19 (File pic) pic.twitter.com/XN7V1tVO8z

