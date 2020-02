ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ

ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶರ್ಕಾಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅಹುತಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೀರಜ್‌‌ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಂತೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯಿತು. ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಎನ್ ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Pakistan Air Force Mirage aircraft on routine training mission has crashed near Shorkot; no loss of life or property reported. #Pakistan pic.twitter.com/RP9J50S0wW

— ANI (@ANI) February 7, 2020