ರಾಹುಲ್‌ ದೇವ್‌: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮೊದಲ ಹಿಂದೂ ಪೈಲಟ್‌

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯು ಪಡೆಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೂ ಯುವಕ ರಾಹುಲ್‌ ದೇವ್‌ ಜನರಲ್‌ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೈಲಟ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯು ಪಡೆ (ಪಿಎಎಫ್‌) ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಹುಲ್‌ ದೇವ್‌ ಸಿಂಧ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಥಾರ್‌ಪಾರ್ಕರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕ ರಾಹುಲ್‌ ಫೋಟೊ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯು ಪಡೆ, 'ಕೋವಿಡ್‌–19 ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ. ಥಾರ್‌ಪಾರ್ಕರ್‌ನ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ರಾಹುಲ್‌ ದೇವ್‌, ಪಿಎಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್‌ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೈಲಟ್‌ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Good news during #COVID19 tense situation. Thar rocked again .... Congratulations #RahulDev who hails from very remote village of Tharparkar has been selected as GD Pilot in #PAF #PakistanAirForce. pic.twitter.com/5GuDmen705

— PAF Falcons (@PAF_Falcons) May 1, 2020