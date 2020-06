ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಟ್ವಿಟರ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆ ಜಾರ್ಜ್‌ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್‌ (46) ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.

3 ನಿಮಿಷ 45 ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಅವಧಿಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಜೂನ್‌ 3ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾಪಿರೈಟ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಡಿಯೊ ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ | ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಲಿ

ಫ್ಲಾಯ್ಡ್‌ ಅವರನ್ನು ಮಿನಿಯಾಪೊಲೀಸ್‌ ನಗರದ ಶ್ವೇತವರ್ಣೀಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿ, ಅವರ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್‌ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಜನಾಂಗೀಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಮಿನಿಯಾಪೊಲೀಸ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಲಾಸ್‌ಏಂಜಲೀಸ್‌, ಷಿಕಾಗೊ,ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್‌, ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಡಿಸಿ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್‌ ಹತ್ಯೆ: ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ

ಇದೀಗ, ಜಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್‌ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

We are working toward a more just society, but that means building up, not tearing down.

Joining hands, not hurling fists.

Standing in solidarity, not surrendering to hostility. pic.twitter.com/mp8957czvh

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 3, 2020