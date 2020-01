ಉಕ್ರೇನ್ ವಿಮಾನ ಪತನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ, ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲ: ಇರಾನ್ ಸೇನೆ

ದುಬೈ: ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಳ್ಳಲು ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇದು ಮಾನವನ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಪತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Iran state TV, citing military, says country 'unintentionally' shot down Ukrainian jetliner because of human error: The Associated Press pic.twitter.com/HhPUZemVgD

ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜಾವೇದ್ ಜರೀಫ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೇನೆ ಕೈಗೊಂಡ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಹಸದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020