ನವದೆಹಲಿ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಐವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ದೃಢ

ನವದೆಹಲಿ: ಖಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲೋಕ ನಾಯಕ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಐವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಳೆವರೆಗೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

5 #COVID19 positive cases found in the headquarters of Enforcement Directorate (ED) situated at Lok Nayak Bhawan, Khan Market, Delhi. The building was sanitized yesterday; it has been sealed till tomorrow. pic.twitter.com/Zw0noeEXi1

— ANI (@ANI) June 6, 2020