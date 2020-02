ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಿಯ ಜಡೆ ಕಟ್

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಬಾಲಕಿಯ ಜಡೆಯನ್ನು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಲಿರಾಜ್‌‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೊಂಡ್ವಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾಲಕಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತಳಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಆಕೆಯ ಜಡೆಯನ್ನೇ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಊರ ಜನರೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್‌‌ಡಿಪಿ ಧೀರಜ್ ಬಬ್ಬರ್ ಎಎನ್ ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Madhya Pradesh: Four family members of a minor girl beat her up & chopped off her braid on suspicion that she had been speaking to a boy over phone, in Sondwa area of Alirajpur. Sub-Divisional Police Officer Dheeraj Babbar says, "FIR has been registered. Three accused arrested". pic.twitter.com/Q6MNzqcndy