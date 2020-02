ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಇತರ 100 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯಲು 15 ಕೋಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾಕು' ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್-ಎ-ಇತ್ತೇಹಾದುಲ್ (ಎಐಎಂಐಎಂ) ನಾಯಕ ವಾರಿಸ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 16ರಂದು ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಾಣ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

#WATCH AIMIM leader Waris Pathan: ...They tell us that we've kept our women in the front - only the lionesses have come out&you're already sweating. You can understand what would happen if all of us come together. 15 cr hain magar 100 ke upar bhaari hain, ye yaad rakh lena.(15.2) pic.twitter.com/KO8kqHm6Kg — ANI (@ANI) February 20, 2020

'ನಾವು ಜತೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಆಜಾದಿ (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದು ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಿಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಬೆವರಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜತೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ನಾವು 15 ಕೋಟಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ 100 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದಿದ್ದರು ಪಠಾಣ್.

ದೆಹಲಿಯ ಶಾಹೀನ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪಠಾಣ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇದಾಗಿತ್ತು.

Hiding behind Children and Women, LEGENDS are seeking "Azadi" 😂😂😂.



What more Azadi do they want? Aren't they enjoying every kind of Azadi since 1947?



Waris Pathan and other leaders of AIMIM should come out of their Aurangzeb's World.



These threats don't work in #NewIndia — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) February 20, 2020

ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕವು, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ಆಜಾದಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ಆಜಾದಿ ಬೇಕು. 1947ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ವಾರಿಸ್ ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಎಐಎಂಐಎಂನ ಇತರ ನಾಯಕರು ಔರಂಗಜೇಬ್‌ನ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ನವಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

ವಾರಿಸ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಆತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ , ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವಿಸ್ ಜತೆಗಿರುವ ಫೋಟೊ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.

For all these BJP twitter handle , don't spread #WarisPathan video only ..



Spread these pictures as well .#WarisPathanPagalHai pic.twitter.com/GGkTA8sbpV — Raushan रौशन 🇮🇳 ☭ (@RaushanKumarG15) February 21, 2020

Oscar winning performance by @warispathan written and directed by the BJP. He is so good that even liberals are falling for it😂 pic.twitter.com/PNWMplvzk8 — Shaheen Bagh Official (@ShaheenBaghPro) February 20, 2020

#WarisPathan

Don't take him serious as a Muslim Representative .

He is busy in Politics And Vote bank@warispathan pic.twitter.com/W6nW5WycY2 — Khaleequr Rehman (@ReadKhaleeque) February 20, 2020

ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್: ವಾರಿಸ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನೇತಾರ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ , ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಎಂಐಎಂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿ ತಂಡದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಪರ್ವೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಮೊದಲಾದವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Tejashwi Yadav,RJD on AIMIM's Waris Pathan: The statement is condemnable, he should be arrested. AIMIM is working like B-team of BJP. Similarly, leaders like Anurag Thakur & Parvesh Varma should also be arrested. Action must be taken against anyone who makes provocative remarks pic.twitter.com/eTdgIUCWbD — ANI (@ANI) February 21, 2020

