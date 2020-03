ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಅಪಘಾತ: ಮೂವರ ದುರ್ಮರಣ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹೊತ್ತ 2 ಸರಕು ರೈಲುಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ ಬಳಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಲೊಕೊ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಲೊಕೊ ಪೈಲಟ್ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

#UPDATE Madhya Pradesh: 3 people dead after two cargo trains carrying coal collided earlier today in Singrauli. pic.twitter.com/TzXAFdHoGD