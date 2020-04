ಸಿಬಿಎಸ್ಇ:10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ 29 ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ 29 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಪೊಕ್ರಿಯಾಲ್ ನಿಶಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ 29 ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಬಿಎಸ್ಇಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

Please find the press release of CBSE regarding various classes promotion and board examinations. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/KyYAcQqYKW

📢 Announcement

Due to the ongoing #COVID19 situation & keeping in mind the academic future of students, I have advised @cbseindia29 to conduct board examinations only for 29 main subjects that are required for promotion & maybe crucial for admissions in HEIs #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/T5fNrrj6FT

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) April 1, 2020