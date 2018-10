ಮೋಹಿಸುವೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಚೇತನ್‌ ಭಗತ್

ನವದೆಹಲಿ: ತನುಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ #Metoo ಅಭಿಯಾನ ಚುರುಕು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಕಥೆಗಾರ ಚೇತನ್‌ ಭಗತ್‌ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಶೀನಾ, ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್‌, ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ‘ಮೋಹಿಸಬೇಕು’ (wooing) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೀವು ಸ್ವೀಟ್‌, ಕ್ಯೂಟ್‌ , ತಮಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ.. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಿಳೆ, ‘ಮದುವೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಸರ ರೀತಿ ನೀವೂ ಆಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು’ ಎಂದು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗದ್ದೂ ಚೇತನ್‌ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

And it goes on. Chetan Bhagat @chetan_bhagat pic.twitter.com/xyI9tSgfMc

