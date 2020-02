ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಾಗಲೇ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಮೋದಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವರೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.

US prepares to sign deal with Taliban on 29Feb.

What about India’s red lines!



Have we forgotten IC814hijacking & release of terrorist Masood Azhar in Kandhar,who’s JeM then attacked Parliament & Pulwama?



As gala bash unfolds,Will Modiji raise our National Security concerns? pic.twitter.com/5CgXQFmucm — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 23, 2020

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸುರ್ಜೆವಾಲ ಅವರು ಇಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟ್ರಂಪ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಸೆ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಚ್‌1ಬಿ ವಿಸಾ ಲಭ್ಯತೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 6ರಷ್ಟಿದ್ದ ವಿಸಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ, 2019ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 24ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಗಮವಾಗಿ ಎಚ್‌1ಬಿ ವಿಸಾ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Continuing since 1974, US removed India from Duty Free Imports i.e GSP on 5 June,2019



It has affected the $5.6 billion Indian exports to the US, especially gems,jewellery,rice,leather



Post ‘Howdy Modi’ & ‘Namaste Trump’ gala events, Will PM ensure restoration of GSP status? pic.twitter.com/oqO01C9KQk — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 23, 2020

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ತಾಲೀಬಾನ್‌ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೇ 29ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಐಸಿ814 ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೈಜಾಕ್‌ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾಂದಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಗ್ರ ಮಸೂದ್‌ ಅಜರ್‌ನನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಆತ ಪುಲ್ವಾಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ತಾಲಿಬಾನಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥವರ ಜೊತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಬಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವರೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುರ್ಜೆವಾಲ.

India’s exports of $761 million of Steel to US fell by 50% to $372 million as Trump Govt hiked tariffs on import by 25%



As India commits to $3 billion Defense purchases, why zero relief for India's export of steel?@POTUS says America First, why is PM quiet on India First? pic.twitter.com/W84Qfikky2 — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 23, 2020

ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ (ಜಿಎಸ್‌ಪಿ)ವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1974ರಿಂದಲೂ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2019ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 5.6 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮರಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ‘ಹೌಡಿ ಮೋದಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ‘ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್‌’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುರ್ಜೆವಾಲ.

ಭಾರತವು 2018ರ ವರೆಗೆ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 250 ಕೋಟಿ ಟನ್‌ ನಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು 90 ದಿನಗಳ ಪಾವತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಸುರ್ಜೆವಾಲ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.