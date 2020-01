ದೇಶ ಒಡೆವ ನಡುವೆ ಬಿಡುವಾದಾಗ ಓದಿ: ಮೋದಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ನವದೆಹಲಿ: 71ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ‘ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರ ನಡುವೆ ಬಿಡುವಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಓದಿ’ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಲವು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನುಡಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನೂ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿ ಶೀಘ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರ ನಡುವೆ ಬಿಡುವಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಇತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ ನೀಡಿರುವ ರಸೀದಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Dear PM,

The Constitution is reaching you soon. When you get time off from dividing the country, please do read it.

Regards,

Congress. pic.twitter.com/zSh957wHSj

— Congress (@INCIndia) January 26, 2020