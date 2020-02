ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು: ಚೀನಾದಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ 324 ಭಾರತೀಯರು

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ 324 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್‌ನ ಐವರು ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 324 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಮಾನ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

An Air India flight carrying 324 Indian nationals from the coronavirus hit Hubei Province of China took off from Wuhan in the early hours of Feb 1. Majority of the passengers were Indian students. We sincerely thank the Chinese government for facilitating this flight. (1/3)

