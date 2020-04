ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1324 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣ, 31 ಸಾವು: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1,324 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. 31 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 16,116ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 519 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 2,302 ಮಂದಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

31 deaths and 1324 new cases reported in last 24 hours. India's total number of #Coronavirus positive cases rises to 16116 (including 13295 active cases, 2302 cured/discharged/migrated and 519 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/UjCwJkL7wS

