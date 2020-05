ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ರೋಬೋಟ್‌ ವಿನ್ಯಾಸ

ಮುಂಬೈ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ರೋಬೋಟ್‌ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಸಾಯಿ ಸುರೇಶ್‌ ರಂಗ್ದಲ್‌ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ರೋಬೋಟ್‌, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.

ಸಾಯಿ ಸುರೇಶ್‌ ಪ್ರಕಾರ, 'ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು 1 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು'

The aim behind designing this robot is to reduce physical contact of medical staff with coronavirus patients & hence reducing their change of contracting COVID-19: Sai Suresh Rangdal, the student who designed the robot (28.5.2020) https://t.co/HsPS9hCkUv

