ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾದ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ (ಕೋವಿಡ್‌ 19) ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆಯೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಸಿಎಂಆರ್‌ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Indian Council of Medical Research (ICMR) issues revised advisory to state governments regarding Rapid Antibody Blood tests. ICMR has written to them to stop using Guangzhou Wondfo Biotech and Zhuhai Livzon Diagnostics kits. #COVID19 pic.twitter.com/brLQILbk54

— ANI (@ANI) April 27, 2020