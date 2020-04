Covid-19 India Update: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 1396 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 48 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1,396 ಕೊರನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. 48 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 27,892ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 872 ಸಾವು ಸಮಭವಿಸಿದೆ. 6,185 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, 20,835 ಸೋಂಕಿತರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

1,396 new cases & 48 deaths reported in the last 24 hours: Ministry of Health and Family Welfare https://t.co/k4SeH9B9Z0

— ANI (@ANI) April 27, 2020