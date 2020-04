ಬರೋಡಾ: ಗುಜರಾತಿನ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಮೂವರು ಎಟಿಎಂ ಬೂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡಿರಬಹುದೆಂದು ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

3 Army personnel tested positive for #COVID19 in Baroda,Gujarat. As per initial findings, an ATM booth seems to be the common source as they all had withdrawn money from it on same day.Their 28 close contacts have been quarantined by the force as per protocol: Indian Army Sources

— ANI (@ANI) April 23, 2020