Viral Video | ಕಾರ್‌ ಬಾನೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೇ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಯುವಕ

ಜಲಂಧರ್: ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್‌ (ಕಾರಿನ ಮುಂಬಾಗದ ಲೋಹ) ಮೇಲೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯವೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಜಲಂಧರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರು ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH Punjab: A car driver drags a police officer on car's bonnet in Jalandhar, after the officer tried to stop the vehicle today, amid #COVID19 lockdown. pic.twitter.com/IZUuTHapsK

— ANI (@ANI) May 2, 2020