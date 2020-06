ದೆಹಲಿ| ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ, ಸಲೂನ್ ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಹೇರ್ ಸಲೂನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಸ್ಪಾ ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷೌರದಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಸ್ಪಾ ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

With borders opening up but Corona cases rising, can Delhi open its hospitals for treatment of ppl from across the country? Will it put pressure on capacity to handle Corona? Should Delhi’s hospitals be reserved for Delhi residents?- We seek ur suggestions https://t.co/OXe7M6ZRM4 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 1, 2020

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶನಿವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಆಟೊ, ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

In autos, e-rickshaws and other vehicles, as per earlier orders, the number of passengers was fixed. But now we are lifting the restrictions on the number of passengers travelling in auto, e-rickshaws and other vehicles: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/oNukPNXAXT — ANI (@ANI) June 1, 2020

We were following odd-even rule for shops in markets but the central government has not stated any such rule, so all shops can open now: Delhi CM Arvind Kejriwal #UNLOCK1 #COVID19 pic.twitter.com/3GtEFfVjmR — ANI (@ANI) June 1, 2020

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಸಮ-ಬೆಸ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲು ಹೇಳದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್.