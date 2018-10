ನ.12ರಿಂದ ಡಿ.7: ಪಂಚರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ; ಡಿ.11ಕ್ಕೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 15ರೊಳಗೆ ಐದೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಓ.ಪಿ.ರಾವತ್‌ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್‌ 28ರಂದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 7ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಚತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್‌ 12ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್‌ 20ರಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 11ರಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತದಾನ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನವೆಂಬರ್‌ 3: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಜಮಖಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನ.3ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

* ಚತ್ತೀಸ್‌ಗಢ– ಮೊದಲ ಹಂತ– 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ– ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 16–23

ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೇ ದಿನ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 26

ಮತದಾನ– ನವೆಂಬರ್‌ 12

ಎರಡನೇ ಹಂತ– 72 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಮತದಾನ: ನವೆಂಬರ್‌ 20

* ರಾಜಸ್ಥಾನ–200 ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ–119 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ನವೆಂಬರ್‌ 12

ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪ‍ಡೆಯಲು ಕೊನೇ ದಿನ: ನವೆಂಬರ್‌ 22

ಮತದಾನ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 7

* ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ– 230 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ನವೆಂಬರ್‌ 7

ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೇ ದಿನ: ನವೆಂಬರ್‌ 14

ಮತದಾನ: ನವೆಂಬರ್‌ 28

* ಮಿಜೋರಾಂ– 40 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ನವೆಂಬರ್‌ 7

ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪ‍ಡೆಯಲು ಕೊನೇ ದಿನ: ನವೆಂಬರ್‌ 14

ಮತದಾನ: ನವೆಂಬರ್‌ 28

