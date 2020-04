ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ನೀಡಿ ಶುಭಕೋರಿದ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್;ಭಾವುಕರಾದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಪಂಚಕುಲಾ: ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಗೇಟಿನ ಮುಂದೆ ಕೇಕ್ ತಂದು ಶುಭಕೋರುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹರಿಯಾಣದ ಪಂಚಕುಲಾದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಪುರಿ ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ .

ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಕಜ್ ನೈನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರಣ್ ಪುರಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

Interactions with Police is always emotional - be it fear, anger , anxiety or gratitude.

But I have never seen such overwhelming emotional burst . See how #PanchkulaPolice made the best birthday ever this senior citizen who is staying all alone.

Respect @CP_PANCHKULA pic.twitter.com/VP0oVJ2Rvf

— Pankaj Nain IPS (@ipspankajnain) April 28, 2020