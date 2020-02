ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಮಾರೊ ಘೋಷಣೆ: 6 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್‌ ಚೌಕ್‌ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಮಾರೊ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ 6 ಜನರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾಜೀವ್‌ ಚೌಕ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ‘ದೇಶ್‌ ಕಿ ಗದ್ದಾರೊಂಕೊ, ಗೋಲಿ ಮಾರೊ ...’ (ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯಿರಿ) ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲು ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 6 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.

ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ 6 ಜನರ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ.

DCP Metro: Today around 1230 pm, six boys were found shouting slogans "Desh ke ghaddaron ko goli maaro saalon ko"at Rajiv Chowk Metro Station. We have detained them at Rajiv Chowk Metro Police Station and interrogation is being carried out pic.twitter.com/3sbe2uyz59