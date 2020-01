ಚಂದ್ರಯಾನ -3 ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮತಿ ಲಭಿಸಿದೆ: ಇಸ್ರೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ.ಶಿವನ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೊ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶಿವನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಶಿವನ್ , ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳ ಉಡ್ಡಯಣ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೇಂದ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತ್ತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೊಚ್ಚಲ ಯೋಜನೆ ಮಾನವಸಹಿತ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು

ಚಂದ್ರಯಾನ -2 ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಫಲವಾದರೂ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಬಿಟರ್ ಈಗಲೂ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ISRO chief K Sivan: The land acquisition for a second space port has been initiated and the port will be in Thoothukudi, Tamil Nadu. pic.twitter.com/Lc8OU3uaRf

ISRO chief K Sivan: We have made good progress on Chandrayan-2, even though we could not land successfully, the orbiter is still functioning, its going to function for the next 7 years to produce science data pic.twitter.com/6tw683HTnk

— ANI (@ANI) January 1, 2020