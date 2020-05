ನವದೆಹಲಿ:ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ದಿಢೀರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. 30 ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ ನಾಳೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿತ್ತು.

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರ. ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಬಂದಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಬ್‌ಸೈಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಂದೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು.

ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ, ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು

Data pertaining to special trains is being fed in the IRCTC website. Train ticket bookings will be available in a short while. Please wait. Inconvenience is regretted. — Ministry of Railways (@RailMinIndia) May 11, 2020

ಇದಾದ ನಂತರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೇ 12, 2020ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 15 ನಗರಗಳಿಗೆ 15 ಜೋಡಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಇ-ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದಿದೆ.

Passenger services on Indian Railways shall be partially restored w.e.f. from 12th May 2020 in a graded manner. 15 pairs of special trains shall be operated to 15 cities. Only online E-Ticketing will be done through IRCTC website. See attached list.https://t.co/HSfscqd7GQ pic.twitter.com/fUjBiTndDj — Ministry of Railways (@RailMinIndia) May 11, 2020

ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೀಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



@IRCTCofficial website is nt working. Almost aftr 50 days ppl opening site nd stil nt working. If it was nt able to workout then why #IndianRailways started , already its risky attempt to run train. #IRCTC https://t.co/HmzOETFX52 — Abhinav Srivastava (@ABHINAVsr) May 11, 2020