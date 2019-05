ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜಗನ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವೈ.ಎಸ್. ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ.

YS Jagan Mohan Reddy sworn-in as the Chief Minister of Andhra Pradesh, in Vijayawada. pic.twitter.com/WeUouHNT8P

ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್‌ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ 151 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಮ್ಮ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ, ಸಹೋದರಿ ಶರ್ಮಿಳಾ, ಮಗಳು ಹರ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 20,000 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

Andhra Pradesh: Local priests meet CM designate YS Jagan Mohan Reddy and bless him, in Vijayawada, ahead of his swearing-in ceremony today. pic.twitter.com/isCHmwiyee

