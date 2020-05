JNU strongly advises students stranded in hostels to return to their native places

ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಜೆಎನ್‌ಯು ಸೂಚನೆ