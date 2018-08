ಉಗ್ರರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ : ಪೊಲೀಸರ ಕುಟುಂಬದ 11 ಜನರ ಅಪಹರಣ

ಶ್ರೀನಗರ: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾಲ‌್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೊಲೀಸರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಉಗ್ರರು, ಆರು ಕುಟುಂಬಗಳ 11 ಜನರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಗ್ರರು ಈ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಳಿಕ ‘ಪೊಲೀಸರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ತಂತ್ರ’ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಲ್ವಾಮ, ಅನಂತ್‌ನಾಗ್, ಅವಂತಿಪುರ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಉಗ್ರರು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಉಗ್ರರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಳಿಸಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

‘ಈ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

11 abductions! This is a very worrying reflection of the situation in the valley. What’s worse is the selective outrage - people/leaders who are so vocal about alleged security force excesses are silent about these abductions. https://t.co/8ucs3PWpJc

