ಜತೆಗೂಡಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ: ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸತತ 3ನೇ ಅವಧಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ದೆಹಲಿ ವಾಸಿಗಳು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ವಿಜಯ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನೂ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

