ಕೊರೊನಾ ಯೋಧರಿಗೆ ತಬ್ಲೀಗಿಗಳಿಂದ ಅವಮಾನ: ಸಚಿವ ಮುಕ್ತಾರ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ನಖ್ವಿ

ನವದೆಹಲಿ: ‘ಅಪರಾಧ ನಡವಳಿಕೆ’ ಮೂಲಕ ಕೊರೊನಾ ಹರಡುವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ತಬ್ಲೀಗಿಗಳು ಈಗ ತಾವು ಕೊರೊನಾ ಯೋಧರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ...’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮುಕ್ತಾರ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ನಖ್ವಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ಬದಲು ತಬ್ಲೀಗಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೊರೊನಾ ಯೋಧರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನಖ್ವಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Those Tablighi committed sin to spread Corona through their “Criminal Conduct” are claiming themselves to be “Corona warriors”.Amazing..Instead of being ashamed of their crime,Tablighi are insulting lakhs of #CoronaWarriors This is called “Chori Aur Seena Zori" #IndiaFightsCorona

— Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) April 27, 2020