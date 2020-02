ಮಿಗ್-29ಕೆ ವಿಮಾನ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪತನ, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಪೈಲಟ್

ಗೋವಾ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ತರಬೇತಿನಿರತ ಮಿಗ್-29ಕೆ ವಿಮಾನ ಗೋವಾ ಬಳಿ ಇಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಿಗ್-29ಕೆ ವಿಮಾನವು ನೌಕಾ ಘಟದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೈಲಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Today morning at around 1030h a Mig 29k aircraft on a routine training sortie crashed off Goa. The pilot of the aircraft ejected safely and has been recovered. An enquiry to investigate the incident has been ordered.@DefenceMinIndia @SpokespersonMoD