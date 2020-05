ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು (ಮೇ 17) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ₹ 20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಕಂತನ್ನು ಸಚಿವರು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

The last tranche of #EconomicPackage announcement by Finance Minister Nirmala Sitharaman to be held at 11 am today. (file pic) pic.twitter.com/e36RjBaOZf

— ANI (@ANI) May 17, 2020