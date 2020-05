ಒಡಿಶಾ: ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ, ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಒಡಿಶಾ: ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ 'ಕೋವಿಡ್ ವಿಶೇಷ ಶುಲ್ಕ'ವಾಗಿ ಈ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

2019-20ರ ಎಂಆರ್ಪಿ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ನ ಹೊರಗಿರುವ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಡಿಶಾ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Odisha Govt has introduced a 'Special Covid Fee' & increased maximum retail prices of all types of foreign liquor & beer by 50% of the MRPs prevailing last year (2019-20): Excise Department https://t.co/8QmFj09zp3

