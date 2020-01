ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಸಿಡಿದೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ: ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ

ನವದೆಹಲಿ: ‘ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆದಾಯ ಕುಸಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The nation is engrossed with the anti-CAA, anti-NPR protests. Both present a clear and present danger.



The sliding economy is an even greater threat to the country. If unemployment rises and incomes decline, there is the danger of youth and students exploding in anger.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 14, 2020