ನವದೆಹಲಿ: ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಹೀನ್‌ಬಾಗ್ ಬಳಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಹೀನ್‌ಬಾಗ್ ಸಮೀಪ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿದ ಐದಾರ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.



Delhi: Forensic investigation team and Delhi Police officials inspect the site near Shaheen Bagh anti CAA protest where a fire broke out allegedly after a petrol bomb was hurled, earlier today pic.twitter.com/DfQgVTEGJn

