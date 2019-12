Video| ಎಡವಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಘಟನೆ

ಕಾನ್ಪುರ: ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೋದಿ ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಗಂಗಾಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರುವಾಗ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೋದಿ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೋದಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರುತ್ತಾ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎಸ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಮೋದಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಯಕಲ್ಪ, ಗಂಗಾ ನದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂಡಳಿ(ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್) ನೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೋಟರ್ ಬೋಟನ್ನು ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Had the opportunity to visit Atal Ghat and review cleanliness works including the cleaning of the Sisamau Nala. pic.twitter.com/4I00ZK08pi

— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2019