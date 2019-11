ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಟ್ವೀಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರು ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದಿಂದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. #AYODHYAVERDICT, #RamMandir, #AyodhyaJudgment, #JaiShriRam, #MandirwahiBanega ಗಳು ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ.

ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ....

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಫೋಟೊವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 2024ರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮೋದಿ ಜೀ... ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ್ ದಾಸ್ ಮೋದಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಎನ್ನುವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations Modi ji for winning 2024 election....!! Remember the Name : Narendra Damodardas Modi😎 #AYODHYAVERDICT pic.twitter.com/SvHMqASdZx

ಪಿಯು ನಾಯರ್ ಎಂಬುವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೇರಳದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೆ.ಕೆ.ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thanks to the research findings of great Archeologist from Kerala KK Muhammad Sir 🙏😇 #AYODHYAVERDICT pic.twitter.com/GOnEbvBwGJ

ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಹೋರಾಡಿದ ಈ ಪುರುಷರನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಷಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಕೆ ಆಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಫೋಟೊವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Let’s not forget these men who fought relentlessly ! 🙏🏻 #AYODHYAVERDICT #RamMandir pic.twitter.com/ydDWbhFQia

ಅಯೋಧ್ಯ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐರಾನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬುವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

BREAKING : Akshay Kumar to play the role of Bhagwan Ram in his next movie. #AYODHYAVERDICT pic.twitter.com/sFMVVoZefj

ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಏಕೈಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮೋದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

I think PM Modi is the only student of politics in the entire Universe who completes his syllabus well before exam .. Almost 5yrs before 🤣😂 #AYODHYAVERDICT

ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಜನ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿತ, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಡತನ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವು, ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಜನರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ ಎಂದೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

An emergency like situation created over religious beliefs, with no concern for unemployment, women safety, economic slowdown, farmer suicides, healthcare, poverty, infant deaths, pollution.

That's the level the government has brainwashed people of this country.#AYODHYAVERDICT

