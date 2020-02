ಗಡ್ಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ: ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್‌ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲು ಒಲವು ತೋರಿಸಿದೆ.

CORRECTION: Supreme Court has expressed inclination to hold discussion with Transport Minister Nitin Gadkari on the issue of EV, while making it amply clear that the Minister is not being summoned.#SupremeCourt @nitin_gadkari