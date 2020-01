ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ನಮಿಸಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ: ‘ಬೇಲೂರು ಮಠ ಭೇಟಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಮ’

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 157ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಹೌರಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಬೇಲೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿತ್ರಪಟಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿದರು. ಕೆಲ ಸಮಯ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು.

‘ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಯುವಜನತೆ ಇಂದಿಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವದಿನವಾದ ಇಂದು ನಾನು ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಠಡಿ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆ’ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The thoughts of Sri Ramakrishna emphasise on furthering harmony and compassion. He believed that a great way to serve God is to serve people, especially the poor and downtrodden.

At the Belur Math this morning, I paid tributes to Sri Ramakrishna. pic.twitter.com/Es9vPSH80q

