ಮೋದಿ, ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಮೊಟೆರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಎದುರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದ್ವಾರ ಧರೆಗೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಸರ್ದಾರ್‌ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ (ಮೊಟೆರಾ ಮೈದಾನ) ಎದುರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವು ಜೋರು ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಧರೆಗುರುಳಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನವಾಗಿರುವ ಮೊಟೆರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ‘ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್‌’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್‌ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟೆರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಜೋರು ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದ್ವಾರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.

A gate at Motera Stadium which would be the entry point of #DonaldTrump's cavalcade has collapsed due to heavy wind.pic.twitter.com/MJ5MpK4Zvs