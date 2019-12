ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕೆಲ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

For all kashmiris: Are people from kashmir disappearing or and exiting the @whatsapp groups randomly? It seems people from Kashmir are being thrown out of @WhatsApp groups. I smell something fishy #kashmirwhatsapp #whatsapp

ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕೆಲವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಕ‌ಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Scoop: Kashmiris disappeared from WhatsApp overnight due to a FB policy that deletes inactive accounts automatically after 120 days. The internet has been shut down in Kashmir for 4 months now. No word on any concessions given the circumstances in Kashmir https://t.co/cwTLIPu1vV

— ¯\_(ツ)_/¯ (@PranavDixit) December 5, 2019