ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪಾರಿವಾಳ: ಆತಂಕಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಗೋ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್- ಜೈಪುರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನದೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿವೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಪಟಪಟನೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ನಿಶಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿವೆ.

ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಗೋ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

GoAir: Two pigeons found their way inside GoAir Ahmedabad-Jaipur flight while passengers were boarding(at Ahmedabad airport yesterday).The crew immediately shooed birds outside. Regret inconvenience caused to passengers and request airport authorities to get rid of this menace pic.twitter.com/cmh2nmVtom