ಬೆಂಗಳೂರು: ತೆಲಂಗಾಣ ಪಶುವೈದ್ಯೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ, ನಟಿಯರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ‘ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ‘ಐ ಲವ್‌ ತೆಲಂಗಾಣ. ಭಯ ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ರಿಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, 6 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I ❤️ TELANGANA . Fear is a great solution and sometimes the only solution . — Samantha Akkineni (@Samanthaprabhu2) December 6, 2019

ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ, ‘ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ದಾನಿಶ್ ಸೇಠ್, ‘ಹೈದರಾಬದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬುಲೆಟ್‌ಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗನ್ನಿನ ಶಬ್ದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ... ಎದ್ದೇಳಿ!’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

This #Encounter in Hyderabad is bound to bring about sharp opinions. Really hope the bullet has a double effect, i’m not really brooding over the 4 monsters. Hope the sound of the gun is an alarm to our judicial system ... wake up! — Danish Sait (@DanishSait) December 6, 2019

SALUTE 🙏🏽Telangana పోలీస్ డిపార్టుమెంటుకి చేతులెత్తి మొక్కుతున్నాను you are the real heros .I always believe one thing మనకి కస్టమొచ్చిన కన్నీళ్లొచ్చినా పోలీసోడే వస్తాడు . నువ్వే దిక్కు రక్షించాలని దేవుడికి మొక్కినా ఆ దేవుడు కూడా పంపించేది పోలీసోడినే @TelanganaDGP @KTRTRS 🙏🏽 — PURIJAGAN (@purijagan) December 6, 2019

ಅನುಪಮ್‌ ಖೇರ್‌, ‘ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಮಾಡಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೈಹೊ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations and #JaiHo to #TelenganaPolice for shooting down the four rapists of #PriyankaReddy in an “ENCOUNTER”. चलो! अब जितने भी लोगों ने ऐसा घिनोना अपराध करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उनके लिए ख़तरनाक से ख़तरनाक सज़ा चाही थी, मेरे साथ ज़ोर से बोलो - #जयहो।👏👍 — Anupam Kher (@AnupamPKher) December 6, 2019

‘ಅತ್ಯಾಚಾರದಂತಹ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ನಟಿ ರಾಕುಲ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

How far can you run away after committing a crime like Rape .. #JusticeForPriyankaReddy #Encounter 🙏🏻 thankyou #Telangana police — Rakul Singh (@Rakulpreet) December 6, 2019

ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್‌ ಸಹ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.