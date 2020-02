ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಾಗ ಆಜಾದಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವುದೇಕೆ: ರವಿ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ 

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಾಗ ಆಜಾದಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವುದೇತಕೆ? ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 19(1)ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು.



ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 'ಆಜಾದಿ... ಆಜಾದಿ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಆಜಾದಿ? ಈ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಮತ ಹಾಕಬಹುದು. ಕೆಲವರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಸಚಿವರು ಬುಧವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಸಾದ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡುತ್ತೀರಿ, ಯಾರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

