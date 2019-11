ಟ್ವಿಟರ್ ತುಂಬಾ #KannadaRajyotsava #ಕನ್ನಡರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಟ್ರೆಂಡ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ನವೆಂಬರ್ 1 ಕರ್ನಾಟಕ ಉದಯಿಸಿದ ದಿನ. ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಪರ ಭಾಷಿಕರು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರ ರಾಜ್ಯದವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮಲಯಾಳಂ ರಾಜ್ಯದ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ನಡುನಡುವೆ, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ, ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕುಟಿಲ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳೂ ಕಿರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, #KannadaRajyotsava ಹಾಗೂ #ಕನ್ನಡರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ.

Karnataka has always welcomed every citizen of the nation n world. People love to stay in Karnataka n it's people. Karnataka also called as peaceful state with peaceful people. #ಕನ್ನಡರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ#KarnatakaRajyotsava #KannadaRajyotsava pic.twitter.com/ch3jIqm7ze — महावीर जैन, ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ, Mahaveer Jain (@MahaveerVJ) November 1, 2019

ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ, ತಲಪತಿ (ದಳಪತಿ) ವಿಜಯ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ, ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳರು ಈ ದಿನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಚರಿಸಿದರು.

May The Spirit Of Karnataka Stay In The Core Of Your Heart. Lets Salute Our State With Pride. it's Our Own Inseparable Part... 💛❤ Yellarigu Kannada Rajyotsavada Hardika Subhashayagalu Wish You Happy Kannada Rajyotsava To Karnataka State #Thalapathy Fans #KannadaRajyotsava pic.twitter.com/4weJFyY88e — Bangalore Tamil Pasanga ™ (@BTP_Offl) November 1, 2019

ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಛೇಡಿಸಲು ಈ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. GoBackModi ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ದಿನವನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ರೋಷ ಕಾರಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು.

Happy #KannadaRajyotsava to all Kannada brothers. Please raise your voices to solve MH-KA boundary issue as Belgav people doing. Because #BelgavBelongsToMaharashtra#बेळगावमहाराष्ट्राचे pic.twitter.com/R5hx6LNDho — विजय स्वामी (Vijay Swami) (@shyvijay) November 1, 2019

ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

Sweet like honey, thousands of years of history, proudly say you are a Kannadiga. Yellarigu Kannada Rajyotsavada Hardika Subhashayagalu.#KannadaRajyotsava #ಕನ್ನಡರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ pic.twitter.com/VjqY6f8s7R — ᴘʀαɴαᴠ ѕʀᴋ ᴍσᴋαѕʜí (@PranavSRK8055) November 1, 2019

Kannada it's not just a language, it's an heritage n emotion of 6crore ppl.. It has a history of more than 2000yrs...#KannadaRajyotsava pic.twitter.com/W0WwLVB6C3 — Sharath Chandran (@sparkysharath) November 1, 2019

"ಜೇನ ಹನಿಯಷ್ಟು ಸಿಹಿ, ಕೊಗಿಲೆ ದನಿಯಷ್ಟು ಸವಿ ಈ ಕನ್ನಡ, ಸಹ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಷಯ ತಿಳಿಸಿ. Sweet like honey, thousands of years history, proudly say you are a part of Karnataka" Wishing the lovely people of Karnataka a happy #KannadaRajyotsava 💐 Some pics from my mobile! pic.twitter.com/1A3vzfyz0S — Kaushik Baruah (KB) (@iKaushikBaruah) November 1, 2019

ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಕಂಡುಬಂತು.